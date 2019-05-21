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7 марта, 08:52 • 123745 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111831 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137914 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144669 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В США нашли три завещания Ареты Франклин

В США нашли три завещания Ареты Франклин

Киев  •  УНН

 • 15263 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Певица Арета Франклин составила при жизни три завещания, которые обнаружены только сейчас в ее доме в Детройте (штат Мичиган) и направлены на рассмотрение суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press

Такое заявление сделал адвокат Дэвид Беннетт, представлявший интересы королевы соула более 40 лет.

По словам юриста, все завещания написаны от руки, два из них датированы 2018 годом, а третье - мартом 2014-го. Третье завещание было найдено в этом месяце в дневнике, спрятанном в подушках дивана в гостиной дома. Многие слова в документе зачеркнуты, а величина букв в предложениях меняется так, будто автору не хватало места на листе. Согласно этому завещанию, все имущество певицы должно перейти ее детям, уточнило агентство.

По его информации, Беннетт сообщил о документах четырем сыновьям Франклин. Суд пока не может определить подлинность завещаний. Слушания по этому вопросу назначены на 12 июня.

Напомним, Франклин умерла в возрасте 76 лет 16 августа 2018 года. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Ранее сообщалось, что певица не составила завещание. Согласно законам штата Мичиган, где умерла Франклин, все ее имущество делится поровну между четырьмя сыновьями, первый из которых родился, когда будущей певице не было еще и 13 лет.

В 1987 году Франклин первой среди женщин была внесена в Зал славы рок-н-ролла. Журнал The Rolling Stones причислил ее к величайшим вокалисткам в истории этого направления музыки. Франклин за все время творчества была 18 раз удостоена Grammy.

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