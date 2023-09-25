У США зловили алігатора з людськими рештками у пащі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Влада Флориди у США приспала чотириметрового алігатора, якого виявили 22 вересня у каналі Ларго з людськими рештками у пащі. Про це повідомила газета The Guardian, передає УНН.
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В офісі шерифа запевнили, що тварину приспали гуманним способом після того, як витягли з води.
Наразі правоохоронці не уточнили, чи алігатор убив свою жертву, чи знайшов рештки. З'ясувати це допоможе розтин.
Особу загиблого поки не встановлено. Поліція Флориди досліджує інцидент.
Зазначається, що у Флориді мешкає близько одного мільйона алігаторів. Напади цих тварин, які закінчуються смертю людини, досить рідкісні. У середньому в США фіксується близько шести подібних епізодів на рік.
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