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У США зловили алігатора з людськими рештками у пащі

У США зловили алігатора з людськими рештками у пащі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Влада Флориди у США приспала чотириметрового алігатора, якого виявили 22 вересня у каналі Ларго з людськими рештками у пащі. Про це повідомила газета The Guardian, передає УНН.

Деталі

В офісі шерифа запевнили, що тварину приспали гуманним способом після того, як витягли з води.

Наразі правоохоронці не уточнили, чи алігатор убив свою жертву, чи знайшов рештки. З'ясувати це допоможе розтин.

Особу загиблого поки не встановлено. Поліція Флориди досліджує інцидент.

Зазначається, що у Флориді мешкає близько одного мільйона алігаторів. Напади цих тварин, які закінчуються смертю людини, досить рідкісні. У середньому в США фіксується близько шести подібних епізодів на рік.

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