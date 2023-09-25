В США поймали аллигатора с человеческими останками в пасти
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Власти Флориды в США усыпили четырехметрового аллигатора, которого обнаружили 22 сентября в канале Ларго с человеческими останками в пасти. Об этом сообщила газета The Guardian, передает УНН.
Детали
В офисе шерифа заверили, что животное усыпили гуманным способом после того, как вытащили из воды.
Пока правоохранители не уточнили, убил ли аллигатор свою жертву или нашел останки. Выяснить это поможет вскрытие.
Личность погибшего пока не установлена. Полиция Флориды исследует инцидент.
Отмечается, что во Флориде обитает около одного миллиона аллигаторов. Нападения этих животных, которые заканчиваются смертью человека, довольно редки. В среднем в США фиксируется около шести подобных эпизодов в год.
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