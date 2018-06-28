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У США заявили, що введуть нові санкції відносно влади Венесуели

У США заявили, що введуть нові санкції відносно влади Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Адміністрація США має намір ввести нові санкції відносно влади Венесуели. Про це повідомив в середу держсекретар Сполучених Штатів Майкл Помпео, інформує УНН з посиланням на ТАРС. 

“Ми введемо додаткові санкції щодо режиму”, — заявив шеф американської дипломатії, коментуючи на слухання в комітеті з асигнувань Сенату Конгресу США подальші плани, що стосуються Венесуели.

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“Ми продовжимо свої дипломатичні зусилля. Наших людей оголошували персонами нон грата, ми їм відплачували тим же. Але ми продовжуємо дипломатичну роботу, намагаючись створити умови для того, щоб у цієї країни була хоч якась надія на повернення до чогось схожого на демократію”, — зазначив Помпео. При цьому держсекретар визнав, що поки “інструменти і можливості” Сполучених Штатів у плані впливу на Венесуелу були недостатніми.

У зв’язку з цим сенатор Річард Дурбін (демократ, від штату Іллінойс) поцікавився, чи розглядає американський уряд можливість застосування санкцій щодо торгівлі нафтою і нафтопродуктами між США і Венесуелою.

“Адміністрація вивчала це питання кілька разів. Ми продовжуємо його розглядати. Є наслідки другого і третього порядку, які трохи ускладнюють цю справу. <...> Але, так, ми вивчаємо питання про те, чи не настане час, коли нам доведеться потерпіти негативні наслідки, щоб домогтися результату, що дає народу Венесуели шанс уникнути гуманітарної кризи, в якому він знаходиться”, — відповів Помпео.

Нагадаємо, рівень інфляції у Венесуелі в травні 2018 року перевищив 24500% в річному обчисленні, а ціни щодня росли на 2,4%.

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