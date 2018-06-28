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В США заявили, что введут новые санкции в отношении властей Венесуэлы

В США заявили, что введут новые санкции в отношении властей Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 17202 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Администрация США намерена ввести новые санкции в отношении властей Венесуэлы. Об этом сообщил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

“Мы введем дополнительные санкции в отношении режима”, — заявил шеф американской дипломатии, комментируя слушания в комитете по ассигнованиям Сенату Конгресса США дальнейшие планы, касающиеся Венесуэлы.

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“Мы продолжим свои дипломатические усилия. Наших людей объявляли персонами нон-грата, мы принимали зеркальные меры. Но мы продолжаем дипломатическую работу, пытаясь создать условия для того, чтобы у этой страны была хоть какая-то надежда на возвращение к чему-то похожему на демократию”, — отметил Помпео. При этом госсекретарь признал, что пока “инструменты и возможности” Соединенных Штатов в плане влияния на Венесуэлу были недостаточными.

В связи с этим сенатор Ричард Дурбин (демократ, от штата Иллинойс) поинтересовался, рассматривает американское правительство возможность применения санкций в отношении торговли нефтью и нефтепродуктами между США и Венесуэлой.

“Администрация изучала этот вопрос несколько раз. Мы продолжаем его рассматривать. Есть последствия второго и третьего порядка, которые немного осложняют это дело. <...> Но, да, мы изучаем вопрос о том, не наступит время, когда нам придется потерпеть негативные последствия, чтобы добиться результата, что дает народу Венесуэлы шанс избежать гуманитарного кризиса, в котором он находится”, — сказал Помпео.

Напомним, уровень инфляции в Венесуэле в мае 2018 превысил 24500% в годовом исчислении, а цены каждый день росли на 2,4%.

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