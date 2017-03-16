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У США запевнили, що санкції проти Росії зберігатимуться до повернення Криму

У США запевнили, що санкції проти Росії зберігатимуться до повернення Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Санкції США проти Росії будуть збережені до повернення Криму Україні. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, передає УНН.

“Три роки тому Росія захопила і окупувала Крим. Потім Росія влаштувала незаконний референдум, на якому жителі Криму були змушені голосувати, у той час як озброєні іноземні війська окупували їхню землю. Сполучені Штати не визнають ні російський „референдум“ від 16 березня 2014 року, ні спробу анексії Криму та тривале порушення міжнародного права. Ми ще раз підтверджуємо свою прихильність суверенітету і територіальної цілісності України”, — йдеться у заяві.

Зазначається, що в останні три роки російська окупаційна “влада” в Криму запровадила кампанію на придушення інакомислення. В окупованому Криму спостерігачі за дотриманням прав людини зафіксували випадки насильницьких зникнень, позасудових тортур і каральних психіатричних госпіталізацій.

Також наголошується, що російська окупаційна влада постійно відмовляє міжнародним спостерігачам у доступі на півострів.

Тож у Держдепі США закликали Росію припинити спроби придушити свободу слова, мирних зібрань, асоціацій і релігії.

“Крим — це частина України. Сполучені Штати вкотре засуджують російську окупацію Криму і закликають до її негайного припинення. Наші санкції щодо Криму будуть збережені, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні”, — сказано у заяві.

Як повідомляв УНН, 16 березня Європарламент ухвалив резолюцію з підтримкою політики санкцій щодо РФ за Крим.

Українські Національні Новини

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