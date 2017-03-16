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В США заверили, что санкции против России будут сохранены до возвращения Крыма

В США заверили, что санкции против России будут сохранены до возвращения Крыма

Киев • УНН

 • 10836 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Санкции США против России будут сохранены до возвращения Крыма Украине. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, передает УНН.

"Три года назад Россия захватила и оккупировала Крым. Затем Россия устроила незаконный референдум, на котором жители Крыма были вынуждены голосовать, в то время как вооруженные иностранные войска оккупировали их землю. Соединенные Штаты не признают ни российский "референдум" от 16 марта 2014 года, ни попытку аннексии Крыма и длительное нарушение международного права. Мы еще раз подтверждаем свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в последние три года российская оккупационная "власть" в Крыму ввела кампанию на подавление инакомыслия. В оккупированном Крыму наблюдатели за соблюдением прав человека зафиксировали случаи насильственных исчезновений, внесудебных пыток и карательных психиатрических госпитализаций.

Также отмечается, что российская оккупационная власть постоянно отказывает международным наблюдателям в доступе на полуостров.

Поэтому в Госдепе США призвали Россию прекратить попытки подавить свободу слова, мирных собраний, ассоциаций и религии.

"Крым - это часть Украины. Соединенные Штаты в очередной раз осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению. Наши санкции по Крыму будут сохранены, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украины", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНН, 16 марта Европарламент принял резолюцию с поддержкой политики санкций в отношении РФ за Крым.

Украинские Национальные Новости

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