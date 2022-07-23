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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У США залишилося ще 6 мільярдів доларів, виділених на військову допомогу Україні - Foreign Policy

У США залишилося ще 6 мільярдів доларів, виділених на військову допомогу Україні - Foreign Policy

Київ • УНН

 • 252934 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. У адміністрації президента США Джо Байдена залишилося шість мільярдів доларів, виділених Україні на військову допомогу. Про це в Twitter повідомив репортер видання Foreign Policy Джек Детч, передає УНН.

Цитата

Детч посилається на високопоставленого чиновника в Пентагоні.

"У адміністрації Байдена залишилося 6 мільярдів доларів у президентських повноваженнях на постачання зброї Україні: високопоставлений представник Міністерства оборони США", - написав він.

Раніше 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ про виділення Україні пакету військової допомоги в розмірі 400 млн доларів.

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