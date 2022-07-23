У США залишилося ще 6 мільярдів доларів, виділених на військову допомогу Україні - Foreign Policy
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У адміністрації президента США Джо Байдена залишилося шість мільярдів доларів, виділених Україні на військову допомогу. Про це в Twitter повідомив репортер видання Foreign Policy Джек Детч, передає УНН.
Цитата
Детч посилається на високопоставленого чиновника в Пентагоні.
"У адміністрації Байдена залишилося 6 мільярдів доларів у президентських повноваженнях на постачання зброї Україні: високопоставлений представник Міністерства оборони США", - написав він.
Раніше
Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ про виділення Україні пакету військової допомоги в розмірі 400 млн доларів.