В США осталось еще 6 миллиардов долларов, выделенных на военную помощь Украине - Foreign Policy
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В администрации президента США Джо Байдена осталось шесть миллиардов долларов, выделенных Украине на военную помощь. Об этом в Twitter сообщил репортер издания Foreign Policy Джек Детч, передает УНН.
Цитата
Детч ссылается на высокопоставленного чиновника в Пентагоне.
"У администрации Байдена осталось 6 миллиардов долларов в президентских полномочиях на поставку оружия Украине: высокопоставленный представитель Министерства обороны США", - написал он.
Ранее
Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о выделении Украине пакета военной помощи в размере 400 млн долларов.