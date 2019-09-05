У США загинув автор пісень Майкла Джексона та Бейонсе
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Автор пісень Майкла Джексона і співачки Бейонсе, володар Grammy Лашон Деніелс загинув у віці 41 року в результаті автокатастрофи. Про це повідомила його дружина Ейпріл на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
“З глибоким жалем повідомляємо, що наш улюблений чоловік, батько і друг Лашон Деніелс став жертвою автокатастрофи в Південній Кароліні”, — написала вона, не уточнивши деталі інциденту.
Свої співчуття у зв’язку із загибеллю Деніелса висловили музиканти Кірк Франклін, Кейлані, Доун Річард і інші.
Лашон Деніелс відомий як автор пісень для таких артистів, як Майкл Джексон, Уїтні Х’юстон, Бейонсе і Леді Гага. У 2001 році він отримав премію Grammy в номінації краща R&B пісня року за хіт групи Destiny’s Child’s “Say My Name”. У 2014 році він знову був номінований в тій же категорії за пісню Теймар Брекстон “Love and War”.
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Раніше УНН повідомляв, що сценарист британського науково-фантастичного серіалу “Доктор Хто” і автор книг про Доктора Терренс Дікс помер у віці 84 років.