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Помер сценарист культового серіалу "Доктор Хто"

Помер сценарист культового серіалу "Доктор Хто"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сценарист британського науково-фантастичного серіалу "Доктор Хто" і автор книг про Доктора Терренс Дікс помер у віці 84 років, передає УНН з посиланням на Sky News.

Агент Дікса підтвердив, що той помер після недовгої хвороби в четвер.

"Вогні Доктора Хто тьмяніють сьогодні ввечері після смерті Терранса Дікса". Він був одним з найбільших авторів історії "Доктора Хто", як на екрані, так і поза ним. Як письменник і редактор сценаріїв, він відповідав за деякі з найбільших моментів і знакових творів шоу", - заявив нинішній продюсер і телеведучий серіалу "Доктор Хто".

Дікс працював над серіалом з 1968 по 1983 рік. Він написав сценарії до безлічі епізодів епохи Другого і Третього Докторів.

Після залишення посади сценариста, Дікс продовжував співпрацювати з компанією BBC, що випускала серіал, і написав ще кілька сценаріїв.

Як повідомляв УНН, посол Росії в Єгипті Сергій Кирпиченко в понеділок помер в каїрській лікарні у віці 68 років.

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