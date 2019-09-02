Помер сценарист культового серіалу "Доктор Хто"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сценарист британського науково-фантастичного серіалу "Доктор Хто" і автор книг про Доктора Терренс Дікс помер у віці 84 років, передає УНН з посиланням на Sky News.
Агент Дікса підтвердив, що той помер після недовгої хвороби в четвер.
"Вогні Доктора Хто тьмяніють сьогодні ввечері після смерті Терранса Дікса". Він був одним з найбільших авторів історії "Доктора Хто", як на екрані, так і поза ним. Як письменник і редактор сценаріїв, він відповідав за деякі з найбільших моментів і знакових творів шоу", - заявив нинішній продюсер і телеведучий серіалу "Доктор Хто".
Дікс працював над серіалом з 1968 по 1983 рік. Він написав сценарії до безлічі епізодів епохи Другого і Третього Докторів.
Після залишення посади сценариста, Дікс продовжував співпрацювати з компанією BBC, що випускала серіал, і написав ще кілька сценаріїв.
Як повідомляв УНН, посол Росії в Єгипті Сергій Кирпиченко в понеділок помер в каїрській лікарні у віці 68 років.