Скончался сценарист культового сериала "Доктор Кто"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сценарист британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" и автор книг о Докторе Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет, передаёт УНН со ссылкой на Sky News.
Агент Дикса подтвердил, что тот скончался после недолгой болезни в четверг.
“Огни Доктора Кто тускнеют сегодня вечером после смерти Терранса Дикса”. Он был одним из величайших авторов истории "Доктора Кто“, как на экране, так и вне его. Как писатель и редактор сценариев, он отвечал за некоторые из величайших моментов и знаковых творений шоу”, — заявил нынешний продюсер и телеведущий сериала “Доктор Кто”.
Дикс работал над сериалом с 1968 по 1983 год. Он написал сценарии к множеству эпизодов эпохи Второго и Третьего Докторов.
После ухода с должности сценариста, Дикс продолжал сотрудничать с компанией BBC, выпускавшей сериал, и написал еще несколько сценариев.
Как сообщал УНН, посол России в Египте Сергей Кирпиченко в понедельник скончался в каирской больнице в возрасте 68 лет.