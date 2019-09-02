Умер посол России в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Посол России в Египте Сергей Кирпиченко в понедельник скончался в каирской больнице в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в понедельник российскому агентству ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ, передает УНН.
“Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко”, — сказал собеседник агентства.
Кирпиченко родился в 1951 году. В разные годы он возглавлял российские дипломатические миссии в ОАЭ, Ливии, Сирии. С 2011 года занимал должность посла России в Египте и по совместительству полномочного представителя при Лиге арабских государств.
Как сообщал УНН, дочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет.