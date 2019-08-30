Дочка колишнього тренера збірної Іспанії померла у віці 9 років
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Дочка колишнього головного тренера збірної Іспанії і футбольного клубу “Барселона” Луіса Енріке померла у віці дев’яти років після важкої хвороби. Про це повідомляється в Twitter Луіса Енріке, передає УНН.
Дочка екс-футболіста і тренера Ксана хворіла на рак кісток, з яким боролася протягом останніх п’яти місяців.
Разом з “Барселоною” Енріке виграв Лігу чемпіонів (2015) та чемпіонат Іспанії (2015, 2016). Він тренував каталонську команду з 2014 по 2017 рік.
Головним тренером збірної Іспанії 49-річний фахівець став після чемпіонату світу в Росії. Енріке керував командою в семи матчах, але в червні поточного року покинув посаду через хворобу дочки.
Співчуття Енріке висловили “Барселона”, “Реал”, Ліонель Мессі і інші представники футбольного світу.
Our condolences and all our sympathy for @luisenrique21 and his family at this very difficult time. RIP Xana.https://t.co/huTNMXxEu2— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2019
Варто нагадати, що двоє постраждалих в результаті реактивного вибуху в РФ померли не від травм, а від наслідків опромінення.