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Дочка колишнього тренера збірної Іспанії померла у віці 9 років

Дочка колишнього тренера збірної Іспанії померла у віці 9 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Дочка колишнього головного тренера збірної Іспанії і футбольного клубу “Барселона” Луіса Енріке померла у віці дев’яти років після важкої хвороби. Про це повідомляється в Twitter Луіса Енріке, передає УНН.

Дочка екс-футболіста і тренера Ксана хворіла на рак кісток, з яким боролася протягом останніх п’яти місяців.

Разом з “Барселоною” Енріке виграв Лігу чемпіонів (2015) та чемпіонат Іспанії (2015, 2016). Він тренував каталонську команду з 2014 по 2017 рік.

Головним тренером збірної Іспанії 49-річний фахівець став після чемпіонату світу в Росії. Енріке керував командою в семи матчах, але в червні поточного року покинув посаду через хворобу дочки.

Співчуття Енріке висловили “Барселона”, “Реал”, Ліонель Мессі і інші представники футбольного світу.

Our condolences and all our sympathy for @luisenrique21 and his family at this very difficult time. RIP Xana.https://t.co/huTNMXxEu2

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2019

Варто нагадати, що двоє постраждалих в результаті реактивного вибуху в РФ померли не від травм, а від наслідків опромінення.

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