Дочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Дочь бывшего главного тренера сборной Испании и футбольного клуба “Барселона” Луиса Энрике скончалась в возрасте девяти лет после тяжелой болезни. Об этом сообщается в Twitter Луиса Энрике, передает УНН.
Дочь экс-футболиста и тренера Ксана болела раком костей, с которым боролась на протяжении последних пяти месяцев.
Вместе с “Барселоной” Энрике выиграл Лигу чемпионов (2015) и чемпионат Испании (2015, 2016). Он тренировал каталонскую команду с 2014 по 2017 год.
Главным тренером сборной Испании 49-летний специалист стал после чемпионата мира в России. Энрике руководил командой в семи матчах, но в июне текущего года покинул должность из-за болезни дочери.
Соболезнования Энрике выразили “Барселона”, “Реал”, Лионель Месси и другие представители футбольного мира..
Our condolences and all our sympathy for @luisenrique21 and his family at this very difficult time. RIP Xana.https://t.co/huTNMXxEu2— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2019
Стоит напомнить, что двое пострадавших в результате реактивного взрыве в РФ умерли не от травм, а от последствий облучения.