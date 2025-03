Дочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет

Дочь экс-футболиста и тренера Ксана болела раком костей, с которым боролась на протяжении последних пяти месяцев.

Вместе с “Барселоной” Энрике выиграл Лигу чемпионов (2015) и чемпионат Испании (2015, 2016). Он тренировал каталонскую команду с 2014 по 2017 год.

Главным тренером сборной Испании 49-летний специалист стал после чемпионата мира в России. Энрике руководил командой в семи матчах, но в июне текущего года покинул должность из-за болезни дочери.

Соболезнования Энрике выразили “Барселона”, “Реал”, Лионель Месси и другие представители футбольного мира..

Our condolences and all our sympathy for @luisenrique21 and his family at this very difficult time. RIP Xana.https://t.co/huTNMXxEu2

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2019

