Помер посол Росії в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Посол Росії в Єгипті Сергій Кирпиченко в понеділок помер в каїрській лікарні у віці 68 років. Про це повідомили в понеділок російському агентству ТАСС в Департаменті інформації і друку МЗС РФ, інформує УНН.
“Сьогодні вранці в каїрській лікарні раптово помер надзвичайний і повноважний посол Росії в Єгипті Сергій Вадимович Кирпиченко”, — сказав співрозмовник агентства.
Кирпиченко народився в 1951 році. У різні роки він очолював російські дипломатичні місії в ОАЕ, Лівії, Сирії. З 2011 року обіймав посаду посла Росії в Єгипті і за сумісництвом повноважного представника при Лізі арабських держав.
Як повідомляв УНН, дочка колишнього тренера збірної Іспанії померла у віці 9 років.