У США з України відправлять спецрейс 27 березня

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Авіакомпанія МАУ відправить спеціальний рейс з аеропорту Бориспіль в аеропорт Нью-Йорк 27 березня через пандемію коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу посольство США в Києві.

“Авіакомпанія МАУ, як і раніше має місця на своєму прямому рейсі з Борисполя в аеропорт Нью-Йорку ім. Дж. Ф. Кеннеді 27 березня. Якщо вам потрібно покинути Україну, вам слід розглянути можливість бронювання цього рейсу. Це другий рейс на цьому тижні, і він може бути вашої останньої можливістю на даний час”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, від коронавірусу COVID-19 за кордоном одужало шестеро українців.

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