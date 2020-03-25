В США из Украины отправят спецрейс 27 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Авиакомпания МАУ отправит специальный рейс из аэропорта Борисполь в аэропорт Нью-Йорке 27 марта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу посольство США в Киеве.
“Авиакомпания МАУ по прежнему имеет места на своем прямом рейсе из Борисполя в аэропорт Нью-Йорке им. Дж. Ф. Кеннеди 27 марта. Если вам нужно покинуть Украину, вам следует рассмотреть возможность бронирования этого рейса. Это второй рейс на этой неделе, и он может быть вашей последней возможностью в настоящее время”, — говорится в сообщении.
Напомним, от коронавируса COVID-19 за рубежом выздоровели шесть украинцев.