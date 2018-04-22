У США ввели в дію десантний корабель, на якому встановлять лазерну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Десантний корабель Військово-морських сил (ВМС) США USS Portland був введений в дію в суботу. Присвячена цьому церемонія відбулася в місті Портленд (штат Орегон), її транслювали в блозі ВМС США, повідомляє УНН.
Як повідомила раніше організація “Військово-морський інститут США”, яка об’єднує колишніх і діючих військовослужбовців ВМС, Корпусу морської піхоти і Берегової охорони, USS Portland буде задіяний влітку поточного року в організованих США міжнародних військово-морських навчаннях Rimpac в районі Гавайських островів. Після цього на кораблі буде встановлена лазерна гармата. До цього її випробовували на борту плавбази спецпризначенців — корабля Ponce.
Представники Пентагону ще в 2014 році повідомляли про встановлення на кораблі Ponce лазерної гармати, а також проведення її випробувань. Тоді наголошувалося, що на розробку зброї, призначеної в тому числі для знищення безпілотників, пішло сім років.
У блозі ВМС США повідомляється, що USS Portland призначений для транспортування 800 морських піхотинців США. Крім того, він може нести вертольоти Sikorsky CH-53E Sea Stallion і конвертоплани MV-22 Osprey.
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