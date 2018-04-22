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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США ввели в действие десантный корабль, на котором установят лазерное оружие

Киев • УНН

 • 12444 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland был введен в действие в субботу. Посвященная этому церемония состоялась в городе Портленд (штат Орегон), ее транслировали в блоге ВМС США, сообщает УНН.

В США ввели в действие десантный корабль, на котором установят лазерное оружие

Как сообщила ранее организация “Военно-морской институт США”, которая объединяет бывших и действующих военнослужащих ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны, USS Portland будет задействован летом текущего года в организованных США международных военно-морских учениях Rimpac в районе Гавайских островов. После этого на корабле будет установлена ​​лазерная пушка. До этого ее испытывали на борту плавбазы спецназовцев — корабля Ponce.

Представители Пентагона еще в 2014 году сообщали об установке на корабли Ponce лазерной пушки, а также проведения ее испытаний. Тогда отмечалось, что на разработку оружия, предназначенного в том числе для уничтожения беспилотников, ушло семь лет.

В блоге ВМС США сообщается, что USS Portland предназначен для транспортировки 800 морских пехотинцев США. Кроме того, он может нести вертолеты Sikorsky CH-53E Sea Stallion и конвертопланы MV-22 Osprey.

Как сообщал УНН, эксперты ОЗХО взяли образцы на месте химатакы в сирийской Думе.

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