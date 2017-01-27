У США вперше створили зародок організму, в якому поєднуються клітини людини і свині

В експерименті використано свинячий зародок, у який були інтегровані стовбурові клітини людини. Потім зародок підсадили свиноматці і залишили його в умовах нормального розвитку. Через деякий час стовбурові клітини в ньому перетворилися в клітини, які є основою різних видів тканин, у тому числі серця, печінки і нейронів.

В науці організми, що поєднують клітини людини і тварин, називають химерами. Науковці стверджують, що результат експерименту є не найкращим, але все ж найуспішнішим на сьогодні досвідом, великим кроком до отримання зародків тварин з функціонуючими людськими органами.

Зазначимо, що кінцевою метою досліджень є вирощування органів, придатних для пересадки хворим людям. Орган, вирощений з цих клітин, буде мати менше шансів на відторгнення організмом людини, адже він спочатку буде створений із її ДНК.