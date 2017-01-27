В США впервые создали зародыш организма, в котором сочетаются клетки человека и свиньи
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Ученые в США впервые создали зародыш организма, в котором сочетаются клетки человека и свиньи, передает УНН со ссылкой на Washington Post.
В эксперименте использовано свиной зародыш, в который были интегрированы стволовые клетки человека. Затем зародыш подсадили свиноматке и оставили его в условиях нормального развития. Через некоторое время стволовые клетки в нем превратились в клетки, которые являются основой различных видов тканей, в том числе сердца, печени и нейронов.
В науке организмы, сочетающие клетки человека и животных, называют химерами. Ученые утверждают, что результат эксперимента является не самым лучшим, но все же успешным на сегодня опытом, большим шагом к получению зародышей животных с функционирующими человеческими органами.
Отметим, что конечной целью исследований является выращивание органов, пригодных для пересадки больным людям. Орган, выращенный из этих клеток, будет иметь меньше шансов на отторжение организмом человека, ведь он сначала будет создан с его ДНК.