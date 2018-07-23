У США створили підрозділ для боротьби з російськими кібератаками
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Директор Агентства національної безпеки США Пол Накасоне на щорічному форумі з питань безпеки в Аспені заявив про створення спеціального підрозділу для боротьби з російськими загрозами в кіберпросторі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
"Росія має великі можливості, на які ми, безумовно, будемо відповідати. Я створив російську групу –Russia Small Group. Це відповідає тому, що розвідувальна спільнота робило після 2016 - 2017 року", - сказав Накасоне.
Він додав, що США необхідно мати який спосіб, для захисту від Росії у кіберпросторі.
Нагадаємо, на інформаційні ресурси Центральної виборчої комісії постійно здійснюються дрібні кібератаки, але протягом 2018 року не зафіксовано жодного випадку DDoS-атаки.
Як повідомляв УНН, центральна виборча комісія напередодні президентських та парламентських виборів вживає заходів з оновлення та розвитку ІТ-інфраструктури й впровадження сучасних програмних засобів захисту інформації для підвищення стійкості перед сучасними кіберзагрозами.