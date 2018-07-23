В США создали подразделение для борьбы с российскими кибератаками
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасонэ на ежегодном форуме по вопросам безопасности в Аспене заявил о создании специального подразделения для борьбы с российскими угрозами в киберпространстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
"Россия имеет большие возможности, на которые мы, безусловно, будем отвечать. Я создал русскую группу - Russia Small Group. Это соответствует тому, что разведывательная сообщество делало после 2016 - 2017 года", - сказал Накасонэ.
Он добавил, что США необходимо иметь какой то способ, для защиты от России в киберпространстве.
Напомним, на информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии постоянно осуществляются мелкие кибератаки, но в течение 2018 года не зафиксировано ни одного случая DDoS-атаки.
Как сообщал УНН, центральная избирательная комиссия накануне президентских и парламентских выборов принимает меры по обновлению и развитию ИТ-инфраструктуры и внедрения современных программных средств защиты информации для повышения стойкости перед современными киберугрозами.