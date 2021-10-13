У США схвалили закон про підвищення боргової стелі

Деталі

Збільшення границі позик країни на 480 мільярдів доларів минулого тижня дозволило Сенату проголосувати за партійним голосуванням. Палата представників негайно схвалила його, щоб президент Джо Байден підписав його цього тижня. Міністр фінансів Джанет Єллен попередила, що кроки щодо запобігання дефолту за боргами країни будуть вичерпані до понеділка, і з цього моменту департамент незабаром не зможе повністю виконувати фінансові зобов'язання уряду.

Дефолт призведе до величезних наслідків на світових фінансових ринках, заснованих на фундаментальній безпеці державного боргу США. Звичайні державні виплати одержувачам соціального страхування, ветеранам-інвалідам та військовослужбовцям, які перебувають на службі, також будуть поставлені під сумнів.

Полегшення, передбачене прийняттям закону, буде лише тимчасовим, змусивши Конгрес знову переглянути це питання у грудні - час, коли депутати також працюватимуть над тим, щоб заповнити федеральні закони про витрати та уникнути руйнівного закриття уряду. Кінець року Відставання підвищує ризики для обох сторін і загрожує гучне близько до першого року Байдена в офісі.

Нагадаємо

Палата представників Конгресу США в четвер, 23 вересня, схвалила проект оборонного бюджету на 2022 фінансовий рік.