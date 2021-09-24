Палата представників Конгресу США схвалила проект оборонного бюджету

Деталі

За нього проголосували 316 членів Палати представників, проти - 113.

В цілому, законопроект передбачає виділення 768 мільярдів доларів на програми національної оборони, включаючи 740 мільярдів доларів для базового бюджету Пентагону - на 25 мільярдів доларів більше, ніж те, що запитував президент США Джо Байден, - і 28 мільярдів доларів для "програм створення ядерної зброї" Міністерства енергетики, відзначає Politico.

Бюджет включає в себе заборону для американців купувати і продавати російські суверенні боргові зобов'язання не лише на первинному, але і на вторинному ринках. Включення цієї поправки в бюджет було схвалено палатою напередодні, пише DW.

У бюджеті містяться й інші поправки, що стосуються Росії, зокрема законопроект, що рекомендує Білому дому ввести санкції проти 35 осіб, яких російський опозиціонер Олексій Навальний і його соратники звинувачують у порушеннях прав людини і корупції. Окрім того, у ньому містяться нові санкції проти газопроводу "Північний потік - 2".

Додамо

Для остаточного затвердження потрібно, щоб проект з таким самим змістом ухвалили в Сенаті. Закон вступає в силу після підписання президентом США.

Доповнення

Законопроект передбачає надання 300 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні.