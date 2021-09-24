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Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Палата представителей Конгресса США в четверг, 23 сентября, одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год, пишет УНН.

Детали

За него проголосовали 316 членов Палаты представителей, против - 113.

В целом, законопроект предусматривает выделение 768 миллиардов долларов на программы национальной обороны, включая 740 миллиардов долларов для базового бюджета Пентагона - на 25 миллиардов долларов больше, чем то, что запрашивал президент США Джо Байден, - и 28 миллиардов долларов для "программ создания ядерного оружия" Министерства энергетики, отмечает Politico.

Бюджет включает в себя запрет для американцев покупать и продавать российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынках. Включение этой поправки в бюджет было одобрено палатой накануне, пишет DW.

В бюджете содержатся и иные касающиеся России поправки, в частности законопроект, рекомендующий Белому дому ввести санкции против 35 человек, которых российский оппозиционер Алексей Навальный и его соратники обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции. Кроме того, в нем содержатся новые санкции против газопровода "Северный поток - 2".

Добавим

Для окончательного утверждения нужно, чтобы проект с таким же содержанием приняли в Сенате. Закон вступает в силу после подписания президентом США.

Дополнение

Законопроект предусматривает предоставление 300 миллионов долларов помощи Украине на безопасность.

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