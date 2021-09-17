У США пропонують збільшити розмір допомоги Україні до 300 млн доларів в оборонному бюджеті

Цитата

“Вдячні конгресменам і сенаторам за пропозицію збільшити розмір безпекової допомоги Україні до 300 млн. дол. в оборонному бюджеті США на 2022 рік. Дуже сподіваємося, що виділення цієї суми буде погоджене і затверджене обома палатами Конгресу США”, — написала посол у Facebook.

Деталі

Згідно з пропозицією, затверджені в бюджеті витрати на сприяння безпеці України пропонується збільшити на 50 млн. доларів США.



Крім того, запропоновано розширити повноваження Міністра оборони за погодженням Державного секретаря з надання допомоги у сфері безпеки та розвідувальної підтримки військовим та іншим силам безпеки України.

Нагадаємо

Раніше поточного року група сенаторів США подавала Акт про партнерство в галузі безпеки України для надання допомоги в галузі безпеки і стратегічної підтримки державі. Документ, зокрема, міг би дозволити іноземне військове фінансування України на суму до 300 мільйонів доларів на рік, за умови сертифікації, включаючи повноваження надавати Україні військову допомогу летального характеру.



Що було раніше

У 2020 році в США затвердили пакет допомоги Україні в сумі 250 млн доларів.



У березні поточного року в США прийняли рішення надати Україні ще 125 млн доларів в якості нового пакета військової допомоги.