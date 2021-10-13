В США приняли закон о повышении долгового потолка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Депутаты Палаты представителей проголосовала за законопроект об увеличении предельного долга государства, гарантируя, что федеральное правительство сможет продолжать полностью оплачивать свои счета до декабря и временно предотвратить беспрецедентному дефолта, который привел бы к ухудшению экономики. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Увеличение границы займов страны на 480 млрд долларов на прошлой неделе позволило Сената проголосовать по партийному голосованием. Палата представителей немедленно одобрила его, чтобы президент Джо Байден подписал его на этой неделе. Министр финансов Йеллен предупредила, что шаги по предотвращению дефолта по долгам страны будут исчерпаны до понедельника, и с этого момента департамент вскоре не сможет полностью выполнять финансовые обязательства правительства.
Дефолт приведет к огромным последствиям на мировых финансовых рынках, основанных на фундаментальном безопасности государственного долга США. Обычные государственные выплаты получателям социального страхования, ветеранам-инвалидам и военнослужащим, находящимся на службе, также будут поставлены под сомнение.
Облегчение, предусмотрено принятием закона, будет только временным, заставив Конгресс снова пересмотреть этот вопрос в декабре - время, когда депутаты также работать над тем, чтобы заполнить федеральные законы о расходах и избежать разрушительного закрытия правительства. Конец года Отставание повышает риски для обеих сторон и грозит громкое близко к первому году Байдена в офисе.
Напомним
Палата представителей Конгресса США в четверг, 23 сентября, одобрил проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год.