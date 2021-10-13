В США приняли закон о повышении долгового потолка

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 111969 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 123913 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 108887 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 107765 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 136351 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121339 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 160795 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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В США приняли закон о повышении долгового потолка

В США приняли закон о повышении долгового потолка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Депутаты Палаты представителей проголосовала за законопроект об увеличении предельного долга государства, гарантируя, что федеральное правительство сможет продолжать полностью оплачивать свои счета до декабря и временно предотвратить беспрецедентному дефолта, который привел бы к ухудшению экономики. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Увеличение границы займов страны на 480 млрд долларов на прошлой неделе позволило Сената проголосовать по партийному голосованием. Палата представителей немедленно одобрила его, чтобы президент Джо Байден подписал его на этой неделе. Министр финансов Йеллен предупредила, что шаги по предотвращению дефолта по долгам страны будут исчерпаны до понедельника, и с этого момента департамент вскоре не сможет полностью выполнять финансовые обязательства правительства.

Дефолт приведет к огромным последствиям на мировых финансовых рынках, основанных на фундаментальном безопасности государственного долга США. Обычные государственные выплаты получателям социального страхования, ветеранам-инвалидам и военнослужащим, находящимся на службе, также будут поставлены под сомнение.

Облегчение, предусмотрено принятием закона, будет только временным, заставив Конгресс снова пересмотреть этот вопрос в декабре - время, когда депутаты также работать над тем, чтобы заполнить федеральные законы о расходах и избежать разрушительного закрытия правительства. Конец года Отставание повышает риски для обеих сторон и грозит громкое близко к первому году Байдена в офисе.

Напомним

Палата представителей Конгресса США в четверг, 23 сентября, одобрил проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год.

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