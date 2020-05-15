У США схвалили випробування терапії стовбуровими клітинами пацієнтів з COVID-19

Лікування відбувається шляхом введення стовбурових клітин плаценти хворому, його розробляє біотехнологічна компанія Celularity з Нью-Джерсі. Дослідження на ранній стадії передбачало включення до 86 пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Стовбурові клітини, які використовуються в цьому лікуванні, є так званими "натуральними кілерами", які захищають плід, що розвивається або новонародженого від вірусів в утробі матері. Celularity тестує цей підхід до лікування в онкологічних хворих.

Перші результати раннього випробування очікуються через 30-60 днів після того, як перші пацієнти отримають дозу лікування, повідомив американським ЗМІ доктор Роберт Харірі, засновник і головний виконавчий директор Celularity.

За словами Харірі, якщо випробування буде успішним, компанія проведе плацебо-контрольоване дослідження, в якому буде оцінюватися ефективність препарату проти нової хвороби.

У той же час, як мінімум один експерт попередив, що терапія може бути небезпечною. Пацієнти з коронавірусом можуть отримати важкі реакції, при яких їх імунна система буде занадто активно атакувати клітини в легенях, викликаючи небезпечне запалення, розповів The Times Пол Кнупфлер, дослідник стовбурових клітин Каліфорнійського університету.

Більше того, в травні Глобальний інститут терапії та досліджень стовбурових клітин (GIOSTAR), також повідомив, що отримав схвалення на проведення клінічних випробувань терапії пацієнтів з коронавірусом.

"GIOSTAR проведе випробування з використанням стовбурових клітин для лікування пацієнтів з COVID-19 відповідно до схваленої Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) програмою "Розширений доступ для співчутливого використання", - повідомили в інституті.

Нагадаємо, в Україні принаймні чотири препарати для боротьби з коронавірусною хворобою готуються пройти клінічні випробування.