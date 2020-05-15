В США одобрили испытания терапии стволовыми клетками пациентов с COVID-19

Лечение происходит путём введения стволовых клеток плаценты больному, его разрабатывает биотехнологическая компания Celularity из Нью-Джерси. Исследование на ранней стадии предполагало включение до 86 пациентов с коронавирусной болезнью.

Стволовые клетки, используемые в этом лечении, являются так называемыми “натуральными киллерами”, которые защищают развивающийся плод или новорожденного от вирусов в утробе матери. Celularity тестирует этот подход к лечению у онкологических больных.

Первые результаты раннего испытания ожидаются через 30-60 дней после того, как первые пациенты получат дозу лечения, сообщил американским СМИ доктор Роберт Харири, основатель и главный исполнительный директор Celularity.

По словам Харири, если испытание будет успешным, компания проведет плацебо-контролируемое исследование, в котором будет оцениваться эффективность препарата против новой болезни.

В то же время, как минимум один эксперт предупредил, что терапия может представлять угрозу безопасности. Пациенты с коронавирусом могут получить тяжелые реакции, при которых их иммунная система будет слишком активно атаковать клетки в легких, вызывая опасное воспаление, рассказал The Times Пол Кнупфлер, исследователь стволовых клеток Калифорнийского университета.

Более того, в мае Глобальный институт терапии и исследований стволовых клеток (GIOSTAR), также сообщил, что получил одобрение на проведение клинических испытаний терапии пациентов с коронавирусом.

“GIOSTAR проведет испытание с использованием стволовых клеток для лечения пациентов с COVID-19 в соответствии с одобренной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) программой “Расширенный доступ для сострадательного использования”, — сообщили в институте.

Напомним, в Украине по крайней мере четыре препарата для борьбы с коронавирусной болезнью готовятся пройти клинические испытания.