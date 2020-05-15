В США одобрили испытания терапии стволовыми клетками пациентов с COVID-19

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 32372 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 70652 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 117799 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 110997 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 63572 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72508 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186689 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150446 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158419 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138595 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.9м/с
41%
Популярные новости

В Турции проходит встреча по гарантии безопасности на Черном море, а не мирные переговоры - Зеленский

15 апреля, 15:50 • 11043 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11277 просмотра

ССО "Рейнджер" совершили молниеносный налет: два оккупанта ликвидированы, трое взяты в плен

15 апреля, 16:03 • 10152 просмотра

Заслушал доклад о защите от российских атак, а также о ситуации с экспортом зерна: Зеленский провел совещание в Одессе

15 апреля, 16:12 • 9794 просмотра

Все еще "не понимают" кремль: в рф угрожают Польше, странам Балтии и остерегаются НАТО

15 апреля, 16:31 • 10260 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 117799 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 110997 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87369 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99474 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129461 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5888 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11336 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14108 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16888 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18876 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

В США одобрили испытания терапии стволовыми клетками пациентов с COVID-19

Киев • УНН

 • 15134 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Управление по надзору за качеством продуктов питания и фармпрепаратов (Food and Drug Agency (FDA) в апреле одобрило первые клинические испытания на людях экспериментальной терапии стволовыми клетками для пациентов с коронавирусом, передаёт УНН со ссылкой на портал WebMD.

В США одобрили испытания терапии стволовыми клетками пациентов с COVID-19

Лечение происходит путём введения стволовых клеток плаценты больному, его разрабатывает биотехнологическая компания Celularity из Нью-Джерси. Исследование на ранней стадии предполагало включение до 86 пациентов с коронавирусной болезнью.

Стволовые клетки, используемые в этом лечении, являются так называемыми “натуральными киллерами”, которые защищают развивающийся плод или новорожденного от вирусов в утробе матери. Celularity тестирует этот подход к лечению у онкологических больных.

Первые результаты раннего испытания ожидаются через 30-60 дней после того, как первые пациенты получат дозу лечения, сообщил американским СМИ доктор Роберт Харири, основатель и главный исполнительный директор Celularity.

По словам Харири, если испытание будет успешным, компания проведет плацебо-контролируемое исследование, в котором будет оцениваться эффективность препарата против новой болезни.

В то же время, как минимум один эксперт предупредил, что терапия может представлять угрозу безопасности. Пациенты с коронавирусом могут получить тяжелые реакции, при которых их иммунная система будет слишком активно атаковать клетки в легких, вызывая опасное воспаление, рассказал The Times Пол Кнупфлер, исследователь стволовых клеток Калифорнийского университета.

Более того, в мае Глобальный институт терапии и исследований стволовых клеток (GIOSTAR), также сообщил, что получил одобрение на проведение клинических испытаний терапии пациентов с коронавирусом.

“GIOSTAR проведет испытание с использованием стволовых клеток для лечения пациентов с COVID-19 в соответствии с одобренной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) программой “Расширенный доступ для сострадательного использования”, — сообщили в институте.

Напомним, в Украине по крайней мере четыре препарата для борьбы с коронавирусной болезнью готовятся пройти клинические испытания. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЗдоровьеНовости Мира
Brent
$64.73
Bitcoin
$83,157.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,282.80
Ethereum
$1,584.23