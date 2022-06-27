У США прокоментували рашистський удар по Кременчуку

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“Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні”, — написала посол у Twitter.

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Внаслідок ракетного обстрілу рашистами торговельного центру у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 10, поранено 40 людей.

Начальник головного управління ДСНС Полтавщини Володимир Сологуб повідомив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа по всій площі торговельного центру — близько 50 тисяч квадратних метрів.

Працює 18 одиниць техніки, пожежний поїзд та 80 людей особового складу ДСНС. Направлені додаткові сили і засоби. Ситуація складна, але в той же час, розповсюдження пожежі відсутні, проводиться гасіння.