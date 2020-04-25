У США померло вже понад 51 тис. інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Сполучених Штатах Америки кількість жертв хвороби COVID-19, котру викликає коронавірус, перевищила позначку в 51 тисяч осіб. Про це в п'ятницю, 24 квітня, повідомив на своєму сайті Університет Джонса Хопкінса, котрий регулярно актуалізує статистику щодо поширення й наслідків пандемії COVID-19 у світі, передає УНН.
Згідно з офіційними підрахунками, що лягли в основу наведених університетом даних, у США натепер підтверджено вже понад 51 тисяч летальних випадків унаслідок COVID-19. Загалом у країні зафіксовано понад 890 тисяч випадків зараження коронавірусом, активних випадків налічується понад 793 тисячі. Одужали в цілому майже 97 тисяч американців, зазначається на сайті.
Найдраматичніша ситуація щодо поширення коронавірусу спостерігається в штаті Нью-Йорк, де на 271,6 тисячі заражених нарахували вже понад 21 тисяча жертв.
Тим часом у світі підтверджено вже понад 2,76 мільйона випадків заражень коронавірусом, понад 193 тисячі пацієнтів померло від COVID-19, повідомляється на сайті університету.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 7 647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 193 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.