У США померло вже понад 51 тис. інфікованих коронавірусом

КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Сполучених Штатах Америки кількість жертв хвороби COVID-19, котру викликає коронавірус, перевищила позначку в 51 тисяч осіб. Про це в п'ятницю, 24 квітня, повідомив на своєму сайті Університет Джонса Хопкінса, котрий регулярно актуалізує статистику щодо поширення й наслідків пандемії COVID-19 у світі, передає УНН.