У США планують створити центр для ведення інформаційної війни проти Росії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У США планують створити центр для ведення інформаційної війни проти Росії і який стежитиме за пропагандистськими кампаніями за кордоном, аналізуватиме їх та протистоятиме фейкам, передає УНН з посиланням на The Daily Beast.
Як повідомляє видання, сенатори Роб Портман та Кріс Мерфі виступили з ініціативою про створення міжвідомчого Центру глобальної взаємодії (GEC) для боротьби з пропагандою і фейковими новинами. Також повідомляється, що відкриття центру очікується вже в цьому році, і який буде входити до складу держдепартаменту. Відзначається, що на його роботу виділили 160 мільйонів доларів.
"Ця установа допоможе захистити наші інтереси й інтереси наших союзників ... за рахунок прямої протидії неправді та недостовірності в ЗМІ", - зазначив сенатор Р.Портман.
Також зазначається, що це установа буде першою по боротьбі з російською пропагандою з 1990-х років, коли після холодної війни "протидія РФ була неактуальною". GEC буде стежити за закордонними пропагандистськими кампаніями, аналізувати їх дії і чинити опір.
Як повідомляв УНН, член Сенату Конгресу США республіканець Ліндсі Грем заявив про намір запропонувати нові санкції відносно Росії.