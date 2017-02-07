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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США планируют создать центр для ведения информационной войны против России - СМИ

Киев • УНН

 • 8533 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В США планируют создать центр для ведения информационной войны против России и который будет следить за пропагандистскими кампаниями за рубежом, анализировать их и противостоять фейкам, передает УНН со ссылкой на The Daily Beast.

В США планируют создать центр для ведения информационной войны против России - СМИ

Как сообщает издание, сенаторы Роб Портман и Крис Мерфи выступили с инициативой о создании межведомственного Центра глобального взаимодействия (GEC) для борьбы с пропагандой и фейковыми новостями. Также сообщается, что открытие центра ожидается уже в этом году, и который будет входить в состав госдепартамента. Отмечается, что на его работу выделили 160 млн. долларов.

"Это учреждение поможет защитить наши интересы и интересы наших союзников ... за счет прямого противодействия лжи и недостоверности в СМИ", - отметил сенатор Р.Портман.

Также отмечается, что это учреждение будет первым по борьбе с российской пропагандой с 1990-х годов, когда после холодной войны "противодействие РФ было неактуальным". GEC будет следить за зарубежными пропагандистскими кампаниями, анализировать их действия и сопротивляться.

Как сообщал УНН, член Сената Конгресса США республиканец Линдси Грэм заявил о намерении предложить новые санкции в отношении России .

 

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