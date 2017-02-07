В США планируют создать центр для ведения информационной войны против России - СМИ

Как сообщает издание, сенаторы Роб Портман и Крис Мерфи выступили с инициативой о создании межведомственного Центра глобального взаимодействия (GEC) для борьбы с пропагандой и фейковыми новостями. Также сообщается, что открытие центра ожидается уже в этом году, и который будет входить в состав госдепартамента. Отмечается, что на его работу выделили 160 млн. долларов.

"Это учреждение поможет защитить наши интересы и интересы наших союзников ... за счет прямого противодействия лжи и недостоверности в СМИ", - отметил сенатор Р.Портман.

Также отмечается, что это учреждение будет первым по борьбе с российской пропагандой с 1990-х годов, когда после холодной войны "противодействие РФ было неактуальным". GEC будет следить за зарубежными пропагандистскими кампаниями, анализировать их действия и сопротивляться.

Как сообщал УНН, член Сената Конгресса США республиканец Линдси Грэм заявил о намерении предложить новые санкции в отношении России .