У США пенсіонерка з першого разу виграла в лотерею

Відомо, що раніше вона не грала в лотерею.

"На 83-му році життя я просто вирішила ризикнути. І ризик виявився виправданим", - зазначила вона.

Планів на виграш в американки поки немає.

Подібні ситуації не рідкість і в Україні. У березні 2018 року киянину Юрію Редьку також пощастило стати мільйонером, завдяки покупці першого в житті лотерейного квитка "Лото-Забава". Чоловік зізнався, що досвіду гри в лотерею не було ні у нього, ні у його дружини, а пограти порадили їм близькі друзі.

Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці – не виняток.

Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім'єю. Так, пенсіонерці з Миколаївської області Олександрі Гошкович вдалося зірвати джекпот "Лото-Забава" у розмірі 3 млн грн. При чому, виграшний квиток вона купила в інтернеті, на офіційному сайті оператора "М.С.Л.". Виграні гроші Олександра вирішила витратити на нове житло для дітей і довгоочікуваний сімейний відпочинок.