В США пенсионерка с первого раза выиграла в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Соединенных штатах Америки 83-летняя жительница штата Делавэр выиграла 40 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Известно, что ранее она не играла в лотерею.
"На 83-м году жизни я просто решила рискнуть. И риск оказался оправданным", - отметила она.
Планов на выигрыш у американки пока нет.
Подобные ситуации не редкость и в Украине. В марте 2018 года киевлянину Юрию Редько также посчастливилось стать миллионером, благодаря покупке первого в жизни лотерейного билета "Лото-Забава". Мужчина признался, что опыта игры в лотерею не было ни у него, ни у его жены, а поиграть посоветовали им близкие друзья.
Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы – не исключение.
Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей. Так, пенсионерке из Николаевской области Александре Гошкович удалось сорвать джекпот "Лото-Забава" в размере 3 млн грн. При чем, выигрышный билет она купила в интернете, на официальном сайте оператора "М.С.Л.". Выигранные деньги Александра решила потратить на новое жилье для детей и долгожданный семейный отдых.