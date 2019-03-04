В США пенсионерка с первого раза выиграла в лотерею

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 26748 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 117286 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120662 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123100 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121860 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153341 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117251 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141242 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145157 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В США пенсионерка с первого раза выиграла в лотерею

В США пенсионерка с первого раза выиграла в лотерею

Киев  •  УНН

 • 10230 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В Соединенных штатах Америки 83-летняя жительница штата Делавэр выиграла 40 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Известно, что ранее она не играла в лотерею.

"На 83-м году жизни я просто решила рискнуть. И риск оказался оправданным", - отметила она.

Планов на выигрыш у американки пока нет.

Подобные ситуации не редкость и в Украине. В марте 2018 года киевлянину Юрию Редько также посчастливилось стать миллионером, благодаря покупке первого в жизни лотерейного билета "Лото-Забава". Мужчина признался, что опыта игры в лотерею не было ни у него, ни у его жены, а поиграть посоветовали им близкие друзья.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы – не исключение.

Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей. Так, пенсионерке из Николаевской области Александре Гошкович удалось сорвать джекпот "Лото-Забава" в размере 3 млн грн. При чем, выигрышный билет она купила в интернете, на официальном сайте оператора "М.С.Л.". Выигранные деньги Александра решила потратить на новое жилье для детей и долгожданный семейный отдых.

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