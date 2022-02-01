У США наполягають на скасуванні візиту Болсонару до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Влада США має намір натиснути на президента Бразилії Жаіра Болсонару намагаючись скасувати його запланований на середину лютого візит до Росії на тлі ситуації довкола України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Folha de S.Paulo.
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Влада США вважає, що зустріч Болсонару з президентом РФ Володимиром Путіним “стане сигналом того, що Бразилія підтримує дії Кремля в Східній Європі і легітимізує те, що США вважають порушенням міжнародного права”.
У Білому домі наголошують, що Путіну необхідно показати, що в разі продовження ескалації на кордонах України Росію очікує “дипломатична ізоляція”.
Зазначається, що позицію США державний секретар США Ентоні Блінкен особисто висловив міністру закордонних справ Бразилії Карлосу Франсе. Таке ж повідомлення було передано президенту Аргентини Альберто Фернандесу, який перебуває з візитом в РФ.
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