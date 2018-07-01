У Айдахо напали на мігрантів: є постраждалі

За його інформацією, 30-річний чоловік, озброєний ножем, увірвався в будинок, де проживали мігранти.



Як повідомив представник поліції, постраждалі госпіталізовані, їх стан оцінюється як важкий.

Нападник затриманий. Він є громадянином іншої країни, його мотиви встановлює поліція.



Відмітимо, у Бойсе проживає велика кількість мігрантів.



Як повідомляв УНН, італійські порти будуть закриті все літо для кораблів неурядових організацій, які рятують мігрантів, які намагаються переплисти Середземне море з Африки до Європи.