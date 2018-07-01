У Айдахо напали на мігрантів: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У суботу увечері невідомий з ножем напав на мігрантів в американському місті Бойсе (штата Айдахо - ред.). 9 людей постраждало. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC.
За його інформацією, 30-річний чоловік, озброєний ножем, увірвався в будинок, де проживали мігранти.
Як повідомив представник поліції, постраждалі госпіталізовані, їх стан оцінюється як важкий.
Нападник затриманий. Він є громадянином іншої країни, його мотиви встановлює поліція.
Відмітимо, у Бойсе проживає велика кількість мігрантів.
Як повідомляв УНН, італійські порти будуть закриті все літо для кораблів неурядових організацій, які рятують мігрантів, які намагаються переплисти Середземне море з Африки до Європи.