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У Айдахо напали на мігрантів: є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. У суботу увечері невідомий з ножем напав на мігрантів в американському місті Бойсе (штата Айдахо - ред.). 9 людей постраждало. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC.

За його інформацією, 30-річний чоловік, озброєний ножем, увірвався в будинок, де проживали мігранти.

Як повідомив представник поліції, постраждалі госпіталізовані, їх стан оцінюється як важкий.

Нападник затриманий. Він є громадянином іншої країни, його мотиви встановлює поліція.

Відмітимо, у Бойсе проживає велика кількість мігрантів.

Як повідомляв УНН, італійські порти будуть закриті все літо для кораблів неурядових організацій, які рятують мігрантів, які намагаються переплисти Середземне море з Африки до Європи.

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