В Айдахо напали на мигрантов: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В субботу вечером неизвестный с ножом напал на мигрантов в американском городе Бойсе (штат Айдахо - ред.). 9 человек пострадало. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC.
По его информации, 30-летний мужчина, вооруженный ножом, ворвался в дом, где проживали мигранты.
Как сообщил представитель полиции, пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.
Нападавший задержан. Он является гражданином другой страны, его мотивы устанавливает полиция.
Отметим, в Бойсе проживает большое количество мигрантов.
Как сообщал УНН, итальянские порты будут закрыты все лето для кораблей неправительственных организаций, которые спасают мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море из Африки в Европу.