В Айдахо напали на мигрантов: есть пострадавшие

По его информации, 30-летний мужчина, вооруженный ножом, ворвался в дом, где проживали мигранты.



Как сообщил представитель полиции, пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Нападавший задержан. Он является гражданином другой страны, его мотивы устанавливает полиция.



Отметим, в Бойсе проживает большое количество мигрантов.



Как сообщал УНН, итальянские порты будут закрыты все лето для кораблей неправительственных организаций, которые спасают мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море из Африки в Европу.