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У США 83-річна жінка виграла півмільйона доларів у лотерею

У США 83-річна жінка виграла півмільйона доларів у лотерею

Київ • УНН

 • 8634 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. У США 83-річна жителька міста Гонзалес в штаті Луїзіана Жозефіна Прендергаст виграла 525 тис. доларів у лотерею. Про це повідомляє KPLC 7 News, передає УНН.

"Я перевірила свій лотерейний білет кілька разів, постійно думаючи, що це помилка", - прокоментувала виграш переможниця.

Потім Ж.Прендергаст попросила внучку відвезти її в офіс представництва лотереї.

"Моя внучка подумала, що я виграла 600 дол. Я переконала її, що мій виграш становить трохи більше", - розповіла Ж.Прендергаст.

Лотерейний білет американки відповідає шести виграшним номерам: 02, 05, 16, 21, 23, 28. З вирахуванням державного і федерального податку, виграш Ж.Прендергаст становитиме 367,5 тис. дол.

Нагадаємо, торік 20 українців стали мільйонерами завдяки популярній українській державній лотереї "Лото-Забава". Організовує "Лото-Забаву" вітчизняний оператор державних лотерей "М.С.Л.", відомий своїми масштабними соціальними проектами. Кілька років тому компанія "М.С.Л." вклала майже 3 млн дол. в будівництво льодової арени "Льодограй" (Богуслав, Київська область), яка служить сьогодні одним з головних майданчиків країни для занять зимовими видами спорту.

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