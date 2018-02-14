В США 83-летняя женщина выиграла полмиллиона долларов в лотерею

"Я перепроверила свой лотерейный билет несколько раз, постоянно думая, что это ошибка", - прокомментировала выигрыш победительница.

Затем Ж.Прендергаст попросила внучку отвезти ее в офис представительства лотереи.

"Моя внучка подумала, что я выиграла 600 долл. Я убедила ее, что мой выигрыш составляет чуть-чуть больше", - рассказала Ж.Прендергаст.

Лотерейный билет американки соответствует шести выигрышным номерам: 02, 05, 16, 21, 23, 28. С вычетом государственного и федерального налога, выигрыш Ж.Прендергаст составит 367,5 тыс. долл.

Напомним, в прошлом году 20 украинцев стали миллионерами благодаря популярной украинской государственной лотерее "Лото-Забава". Организовывает "Лото-Забаву" отечественный оператор государственных лотерей "М.С.Л.", известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет назад компания "М.С.Л." вложила почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены "Льодограй" (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одной из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.