В США 83-летняя женщина выиграла полмиллиона долларов в лотерею

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 88349 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100359 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100773 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113908 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102511 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105451 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112360 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117187 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122990 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134644 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США 83-летняя женщина выиграла полмиллиона долларов в лотерею

В США 83-летняя женщина выиграла полмиллиона долларов в лотерею

Киев  •  УНН

 • 8634 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В США 83-летняя жительница города Гонзалес в штате Луизиана Жозефина Прендергаст выиграла 525 тыс. долл. в лотерею. Об этом сообщает KPLC 7 News, передает УНН.

"Я перепроверила свой лотерейный билет несколько раз, постоянно думая, что это ошибка", - прокомментировала выигрыш победительница.

Затем Ж.Прендергаст попросила внучку отвезти ее в офис представительства лотереи.

"Моя внучка подумала, что я выиграла 600 долл. Я убедила ее, что мой выигрыш составляет чуть-чуть больше", - рассказала Ж.Прендергаст.

Лотерейный билет американки соответствует шести выигрышным номерам: 02, 05, 16, 21, 23, 28. С вычетом государственного и федерального налога, выигрыш Ж.Прендергаст составит 367,5 тыс. долл.

Напомним, в прошлом году 20 украинцев стали миллионерами благодаря популярной украинской государственной лотерее "Лото-Забава". Организовывает "Лото-Забаву" отечественный оператор государственных лотерей "М.С.Л.", известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет назад компания "М.С.Л." вложила почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены "Льодограй" (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одной из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.

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