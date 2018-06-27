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У США 17 штатів подали позов проти розділення сімей мігрантів

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КИЇВ. 27 червня. УНН. У США генеральні прокурори 17 штатів, включаючи Каліфорнію та Нью-Йорк, а також федеральний округ Колумбія подали у вівторок позов в окружний суд Сіетла з вимогою покласти край “жорстокою і незаконної практики” примусового розлучення нелегальних мігрантів і їхніх дітей на кордоні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

На думку позивачів, рішення адміністрації Трампа неконституційні, оскільки “мотивовані наміром і прагненням завдати шкоди” мігрантам з Латинської Америки.

Під тиском світової громадськості президент США Дональд Трамп підписав 20 червня указ про те, щоб у затриманих на кордоні сімей нелегальних біженцям не відбирали дітей. Позивачі назвали цю постанову Трампа “ілюзією”.

Раніше американський лідер підкреслював, що політика “нульової толерантності” стосовно нелегалів буде продовжена, а підписаний ним указ носить тимчасовий характер. Трамп зажадав від Конгресу США схвалити більш довгострокову законодавчу базу.

Нагадаємо, Верховний суд США у вівторок визнав правомірність імміграційного указу американського президента Дональда Трампа, який є вже третім, про відмову у видачі віз на в’їзд в країну громадянам ряду мусульманських держав.

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