У США 17 штатів подали позов проти розділення сімей мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У США генеральні прокурори 17 штатів, включаючи Каліфорнію та Нью-Йорк, а також федеральний округ Колумбія подали у вівторок позов в окружний суд Сіетла з вимогою покласти край “жорстокою і незаконної практики” примусового розлучення нелегальних мігрантів і їхніх дітей на кордоні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
На думку позивачів, рішення адміністрації Трампа неконституційні, оскільки “мотивовані наміром і прагненням завдати шкоди” мігрантам з Латинської Америки.
Під тиском світової громадськості президент США Дональд Трамп підписав 20 червня указ про те, щоб у затриманих на кордоні сімей нелегальних біженцям не відбирали дітей. Позивачі назвали цю постанову Трампа “ілюзією”.
Раніше американський лідер підкреслював, що політика “нульової толерантності” стосовно нелегалів буде продовжена, а підписаний ним указ носить тимчасовий характер. Трамп зажадав від Конгресу США схвалити більш довгострокову законодавчу базу.
Нагадаємо, Верховний суд США у вівторок визнав правомірність імміграційного указу американського президента Дональда Трампа, який є вже третім, про відмову у видачі віз на в’їзд в країну громадянам ряду мусульманських держав.