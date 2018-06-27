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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В США 17 штатов подали иск против разделения семей мигрантов

В США 17 штатов подали иск против разделения семей мигрантов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. В США генеральные прокуроры 17 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, а также федеральный округ Колумбия подали во вторник иск в окружной суд Сиэтла с требованием положить конец “жестокой и незаконной практике” принудительного разделения нелегальных мигрантов и их детей на границе, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По мнению истцов, решение администрации Трампа неконституционные, поскольку “мотивированы намерением и стремлением нанести вред” мигрантам из Латинской Америки.

Под давлением мировой общественности президент США Дональд Трамп подписал 20 июня указ о том, чтобы у задержанных на границе семей нелегальных беженцев не отбирали детей. Истцы назвали это постановление Трампа “иллюзией”.

Ранее американский лидер подчеркивал, что политика “нулевой толерантности” по отношению к нелегалам будет продолжена, а подписанный им указ носит временный характер. Трамп потребовал от Конгресса США одобрить более долгосрочную законодательную базу.

Напомним, Верховный суд США во вторник признал правомерность иммиграционного указа американского президента Дональда Трампа, который является уже третьим, об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам ряда мусульманских государств.

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