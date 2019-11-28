У справі завдання збитків у 1,68 млн грн "КБ "АО" завершено розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Завершено досудове розслідування у справі стосовно колишнього керівника підприємства про обвинувачення у завданні 1,68 млн гривень збитків державному підприємству “Конструкторське бюро “Артилерійське озброєння”, яке входить до складу ДК “Укроборонпром”. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП у Facebook.
“Наразі і підозрюваному, і його адвокатам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після чого обвинувальний акт буде скеровано до Антикорупційного суду для розгляду по суті”, — йдеться в повідомленні.
Як нагадує САП, 27 листопада колишньому керівнику ДП “КБ “АО” суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 153 тис. гривень застави.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році керівник ДП “КБ “АО”, зловживаючи своїм службовим становищем, організував із порушенням визначеної процедури закупівлю обладнання за істотно завищеними цінами. Як наслідок державному підприємству було завдано 1,68 млн грн збитків.
Нагадаємо, у вересні ДБР проводило обшуки в “Укроборонпромі”.