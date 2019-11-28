В деле нанесения ущерба в 1,68 млн грн "КБ "АВ" завершено расследование

“Сейчас и подозреваемому, и его адвокатам открыты материалы уголовного производства для ознакомления. После чего обвинительный акт будет направлен в Антикоррупционного суд для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.

Как напоминает САП, 27 ноября бывшему руководителю ГП “КБ” АО "суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 153 тыс. гривен залога.

Также, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2015 году руководитель ГП “КБ “АО”, злоупотребляя своим служебным положением, организовал с нарушением определенной процедуры закупку оборудования по существенно завышенным ценам. В результате государственному предприятию был нанесен 1,68 млн грн убытков.

Напомним, в сентябре ГБР проводило обыски в “Укроборонпроме”.