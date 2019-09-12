ДБР проводить обшуки в "Укроборонпромі"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Державне бюро розслідувань проводить обшуки на концерні "Укроборонпром" та на підприємствах-експортерах, що входять до його складу. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у Telegram, передає УНН.
"ДБР проводить обшуки на концерні "Укроборонпром" та на підприємствах-експортерах, що входять до його складу. Усі слідчі дії, які там відбуваються, санкціоновані. Відбуваються вони в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб Правління Національного банку України у 2016 році", - написав Труба.
За його словами, слідчі спокійно та безперешкодно роблять свою роботу: вилучають документи та інші речі, які матимуть доказове значення. Жодного тиску з боку ДБР, жодних перешкод з боку "Укроборонпрому", як зазначив Труба, наразі немає.
Нагадаємо, після оприлюднення журналістського розслідування в Україні розгорівся скандал щодо корупції в оборонній сфері. На фоні цього було звільнено першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування. Згодом НАБУ провело обшуки у Гладковських та інших фігурантах "оборонної" справи. Сума збитків по справах щодо схем на підприємствах "Укроборонпрому" становить близько 1 млрд грн.