ГБР проводит обыски в "Укроборонпроме"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Государственное бюро расследований проводит обыски на концерне "Укроборонпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram, передает УНН.
"ГБР проводит обыски на концерне "Укроборонпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц Правления Национального банка Украины в 2016 году", - написал Труба.
По его словам, следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу: изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны "Укроборонпрома", как отметил Труба, пока нет.
Напомним, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся скандал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был уволен первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования. Впоследствии НАБУ провело обыски у Гладковского и других фигурантов "оборонного" дела. Сумма убытков по делам о схемах на предприятиях "Укроборонпрома" составляет около 1 млрд грн.