У справі про вбивство посла РФ А.Карлова в Анкарі заарештували ще одного поліцейського

За інформацією видання, у прокуратурі Анкари пройшов допит співробітників поліції Каана Бульбуля, Сефу К., Уфуку Г., Кадира Ш., Огузхан О., Догухана С. і Білала Д., затриманих у рамках справи про замах на А.Карлова. За підсумками допиту Сефа К. був звільнений з-під варти, тоді як інші співробітники поліції постали перед судом, який виніс рішення про арешт Каана Бульбуля.

Його помістили у в'язницю "Синджан" в Анкарі. Інші співробітники поліції звільнені під підписку про невиїзд.

Напередодні за підсумками допиту суд прийняв рішення про арешт співробітника поліції Серджана Башара і підприємця Енеса Асіма Силіна, які також підозрюються в причетності до вбивства російського посла.

Нагадаємо, А.Карлов був застрелений 19 грудня під час виступу на відкритті фотовиставки в Анкарі. За повідомленням влади Туреччини, напад скоїв співробітник поліції Мевлют Мерт Алтинташ, який був ліквідований місцевими силами безпеки. У МЗС РФ кваліфікували подію як теракт. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею "акт міжнародного тероризму".