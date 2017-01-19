В деле об убийстве посла РФ А.Карлова в Анкаре арестовали еще одного полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Суд Анкары вынес решение об аресте еще одного сотрудника полиции в рамках расследования дела об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
По информации издания, в прокуратуре Анкары прошел допрос сотрудников полиции Каана Бульбуля, Сефу К., Уфуку Г., Кадира Ш., Огузхан А., Догухана С. и Билала Д., задержанных в рамках дела о покушении на А.Карлова . По итогам допроса Сефа К. был освобожден из-под стражи, тогда как другие сотрудники полиции предстали перед судом, который вынес решение об аресте Каана Бульбуля.
Его поместили в тюрьму "Чанкая" в Анкаре. Другие сотрудники полиции освобождены под подписку о невыезде.
Накануне по итогам допроса суд принял решение об аресте сотрудника полиции Серджана Башара и предпринимателя Энеса Асима Силина, которые также подозреваются в причастности к убийству российского посла.
Напомним, А.Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. По сообщению властей Турции, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтинташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".